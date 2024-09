Bundes-Projekt „QuaMath“ Mathe soll im Saarland kein Hassfach mehr sein – so soll das gelingen

Saarbrücken · Mathe ist für viele Schüler das ungeliebte Fach schlechthin. Entsprechend mies sind oft die Noten. Offenbar liegt das auch an der Stoffvermittlung. Nun rudert die Kultusministerkonferenz (KMK) mit dem neuen, millionenschweren Programm „QuaMath“ dagegen. In Saarbrücken ist es am Mittwoch offiziell vorgestellt worden.

11.09.2024 , 16:14 Uhr

Mathematik gilt vielen Schülern als das „gemeinste Fach von allen“, weil dort – mehr als in anderen Fächern – vieles aufeinander aufbaut. Das Programm „QuaMath“ will genau da ansetzen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Von Christoph Schreiner