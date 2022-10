Gesundheitsminister einig : Maskenpflicht in Behinderteneinrichtungen entfällt

Saarbrücken In Behindertenwerkstätten und Behindertenwohnheimen entfällt die Maskenpflicht. Darauf haben sich die Gesundheitsminister geeinigt. Wie über die Maskenpflicht in anderen sozialen Einrichtungen entschieden wird, ist jedoch noch unklar.

Saarland will Ende der Maskenpflicht für Heimbewohner – so stehen die Chancen

Umstrittene Bundesregelung : Saarland will Ende der Maskenpflicht für Heimbewohner – so stehen die Chancen

Unklarheit über Maskenpflicht in Obdachlosen-Unterkünften

Unter anderem der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) hatte die Aufhebung der Regelung gefordert. Das Land Baden-Württemberg prescht in der Hinsicht bereits vor und kippt auf eigene Faust die Maskenpflicht in Heimen. Laut Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) können die Einrichtungen ab sofort selbst entscheiden, ob sie an der Maskenpflicht in Gemeinschaftsräumen festhalten wollen.