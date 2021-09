Mehr Freiheit für saarländische Schüler : „Gut, dass es jetzt weitere Bewegung gibt“ – Ministerin lobt Ende der Maskenpflicht im Unterricht

Christine Streichert-Clivot (SPD) hat als Bildungsministerin wiederholt Vorbehalte gegen Masken im Unterricht geäußert. Jetzt freut sie sich über die absehbare Lockerung durch das CDU/SPD-Kabinett. Foto: MBK/Christian Hell/Christian Hell

Saarbrücken Das Saar-Kabinett könnte am Dienstag die Masken-Pflicht im Unterricht kippen. Bildungsministerin Streichert-Clivot lobt den Sinneswandel. Aber droht jetzt wieder häufiger Quarantäne?

Die Maskenpflicht im Unterricht an Saar-Schulen könnte noch diese Woche fallen. Über diese Erleichterung für die rund 120 000 saarländischen Schüler soll an diesem Dienstagmorgen im saarländischen Ministerrat entschieden werden, wie am Montag Ministerpräsident Tobias Hans erklärte. Gegenüber der SZ lobte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) diese Entwicklung: „Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder deutlich gemacht, dass eine Normalisierung des Lebens für Erwachsene auch mit Erleichterungen für Kinder und Jugendliche einhergehen muss. Bei den Quarantänen haben wir bereits einen Fortschritt erreicht. Es ist gut, dass es jetzt weitere Bewegung gibt.“

Allerdings war für den Fortschritt bei Quarantäne-Anordnungen auch gerade die Maskenpflicht selbst ein Hintergrund. Nach einer Vereinbarung auf Landesebene sollten die Gesundheitsämter der Kreise und des Regionalverbandes davon absehen, bei einzelnen Infektionen eine ganze Klasse in Quarantäne zu schicken, wenn bestimmte Auflagen erfüllt sind: Dazu gehörte, dass in den Klassenräumen generell Masken getragen werden. Müssen nun also bald wieder viel mehr Kinder für mehrere Tage zu Hause bleiben? Hierzu werde das zuständige Gesundheitsministerium von Ressortchefin Monika Bachmann (CDU) mit den Gesundheitsämtern beraten „und für eine Lösung sorgen“, erklärte am Montagabend Regierungssprecher Alexander Zeyer auf SZ-Anfrage.. Die Gespräche würden „zeitnah“ stattfinden.