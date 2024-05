Massive Ausbaupläne Land macht Solaranlagen auf Gewerbeflächen und Parkplätzen zur Pflicht

Auf den Dächern von öffentlichen und gewerblich genutzten Gebäuden soll es im Saarland künftig eine Solarpflicht geben. Das kündigte Bauminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag in der Landespressekonferenz an. Zusammen mit Energieminister Jürgen Barke (SPD) präsentierte er die Maßnahmen des saarländischen Solarpakets.