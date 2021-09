Corona-Lockerungen im Saarland : Saar-Lehrerverband wirft Regierung Fahrlässigkeit vor

Saarbrücken Am Dienstag hat die saarländische Landesregierung beschlossen, die Corona-Regeln zu lockern. Der Saarländische Lehrerinnen- und Lehrerverband (SLLV) ist empört.

Eine Woche ist es her, da ist die Maskenpflicht im Unterricht an saarländischen Schulen gefallen. Und sogleich folgt die nächste Lockerung – das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes entfällt jetzt ganz. Schüler, Lehrer und anderes Schulpersonal können nun auch auf Masken auf den Fluren und Gängen verzichten. Das hat die saarländische Landesregierung am Dienstag beschlossen. „Wir haben heute gesagt, dass Kinder und Jugendliche nicht hintenanstehen. Da wo nochmal Normalität möglich ist in der Gesellschaft, gilt das selbstverständlich auch in den Schulen“, begründete Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) diesen Schritt.