Corona-Regeln : Diese Lockerungen treten im Saarland in Kraft

Shopping ohne vorherigen Corona-Test: Das ist ab Freitag im gesamten Saarland möglich. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In zwei Stufen entschäft das Kabinett die Corona-Regeln. Bereits am Freitag entfällt unter anderem die Testpflicht im Einzelhandel. Zudem gelten weniger strenge Kontaktbeschränkungen. Weitere Lockerungen folgen am 11. Juni.

Das Saarland-Modell springt auf Grün – was ursprünglich schon für eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner von unter 100 geplant war, holt die Landesregierung nun bei einem Wert von 35,1 nach. Das Ausmaß der damit verbundenen Lockerungen ist allerdings ziemliche weitreichend und betrifft alle Lebensbereiche. Sie treten laut neuer Rechtsverordnung, die das Kabinett am Dienstag beschlossen hat, in zwei Stufen an diesem Freitag, 4. Juni, und nächste Woche Freitag, 11. Juni, in Kraft. Ein Überblick:

Kontaktbeschränkungen: Schon ab diesem Freitag dürfen sich bis zu fünf Personen unabhängig von der Anzahl der Haushalte treffen. Bislang liegt die Höchstzahl der Haushalte bei zwei beziehungsweise drei im familiären Kontext. Im Freien sind bereits jetzt private Treffen mit bis zu zehn Personen (unabhängig von der Zahl der Haushalte) möglich – allerdings nur mit negativem Test. Diese Auflage entfällt am 11. Juni.

Einzelhandel: Im Einzelhandel entfällt die Testpflicht bereits an diesem Freitag. Damit passt die Saar-Regierung ihre Regelung an Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Lothringen an, wo es jeweils keine Testpflicht gibt. Der Saarländische Städte- und Gemeindetag hatte deshalb bereits vor „Einkaufstourismus“ gewarnt.

Gastronomie: Die Testpflicht für die Außengastronomie entfällt am 11. Juni – für den Innenbereich bleibt sie dagegen bestehen.

Sport: Ab Freitag wird Kontaktsport auch im Innenbereich in Verbindung mit einem negativen Test möglich sein. Im Außenbereich entfällt die Testpflicht beim Kontaktsport für Minderjährige – für Erwachsene gilt sie weiter.

Veranstaltungen: Die Landesregierung plant ähnlich wie im vergangenen Jahr einen Stufenplan für Sport-, Kultur- und private Veranstaltungen. Die Zahl der zugelassenen Personen wird dann von Stufe zu Stufe steigen. Laut Regierungssprecher Alexander Zeyer soll die erste Stufe bereits ab 11. Juni gelten. Das genaue Konzept will die Saar-Regierung kommende Woche vorstellen. Über die Zahl zugelassener Personen machte Zeyer bislang noch keine Angaben. Er kündigte allerdings an, dass es wieder unterschiedliche Höchstgrenzen für Veranstaltungen im Inneren und draußen geben wird. Zudem ist ab einer bestimmten Personenzahl eine Testpflicht denkbar.

Krankenhäuser und Pflegeheime: Ab Freitag wird es für Besuche in Kliniken und Pflegeeinrichtungen Erleichterungen geben. Wie Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) sagte, soll dabei die Testpflicht für vollständig Geimpfte und Genesene jeweils entfallen.