Machtkampf bei den Linken im Saarland : Saar-Linksfraktion beschließt Ausschluss von Barbara Spaniol

Saarbrücken Der parteiinterne Streit bei den Saar-Linken hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Am Dienstag hat die Fraktion in einer Sitzung den Ausschluss der langjährigen Abgeordneten Barbara Spaniol beschlossen.

Saar-Linksfraktion will Parteivize Barbara Spaniol rauswerfen: Das sind die Hintergründe

Machtkampf Lafontaine/Lutze : Saar-Linksfraktion will Parteivize Barbara Spaniol rauswerfen: Das sind die Hintergründe

Der Antrag auf Ausschluss war nach früheren Angaben der Fraktion damit begründet worden, „dass die nötige Vertrauensbasis in den vergangenen Jahren so zurückgegangen ist, dass der Fraktion eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr zumutbar“ sei. Spaniol (58) ist stellvertretende Vorsitzende der Linke im Saarland und wird in der zerstrittenen Partei dem Lager von Linken-Landeschef Thomas Lutze zugerechnet.