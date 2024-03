Nach Forderung der CDU Saar-Linke: SaarLB soll Rüstungsfirmenauch in Zukunft keine Kredite geben

Die Linke im Saarland warnt vor Krediten der Landesbank Saar (SaarLB) für Unternehmen der Rüstungsindustrie. Die Landesvorsitzende Barbara Spaniol bezeichnete Forderungen der CDU, die internen Richtlinie der SaarLB zu einem Verbot von Krediten für Rüstungsunternehmen abzuschaffen, als „unsäglich“. „Statt die Rüstungsindustrie und mit ihr Waffenexporte in alle Welt zu fördern, sollte sich die CDU für nachhaltige Friedenspolitik stark machen. Statt in Rüstung und Panzer müssen die Milliarden in Kitas und Schulen fließen, nämlich für unsere Kinder, das müssen sie uns wert sein“, sagte Spaniol.