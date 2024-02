Klauspeter Brill erklärt Grund Streit spitzt sich zu: Lebachs Bürgermeister tritt aus Landesbehindertenbeirat aus

Im Saarland hat sich der Streit um die Art und Weise des Berufungsverfahrens für den künftigen Landesbehindertenbeauftragten Michael Schmaus, der am 1. März Nachfolger von Daniel Bieber werden soll, weiter zugespitzt. Aus Protest gegen die seiner Ansicht nach völlig unzureichende Einbeziehung des Landesbehindertenbeirats in das Verfahren ist der Spitzenvertreter des Saarländischen Städte- und Gemeindetages sowie des Landkreistages, der Lebacher Bürgermeister Klauspeter Brill (parteilos) aus diesem Gremium zurückgetreten, wie er am Montag der Saarbrücker Zeitung (SZ) bestätigte.