Corona-Lage im Saarland derzeit entspannt : Saar-Gesundheitsministerium: „Aktuell kein 2-G notwendig“

Berlin/Saarbrücken Trotz umfangreicher Lockerungen ist die Corona-Situation im Saarland entspannt. Zwar stieg die Inzidenz zuletzt an. Doch Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) verweist auf andere Richtwerte.

„Die aktuelle Situation im Saarland ist, gemessen an den Inzidenzen in anderen Bundesländern, glücklicherweise eine deutlich bessere“, sagt die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Der Inzidenzwert im Saarland ist derzeit der zweitniedrigste bundesweit. Im Hinblick auf vollständige Impfungen hat das Saarland zudem die zweithöchste Quote. „Die hohe Impfquote bei verhältnismäßig geringer Inzidenz belegt auch, dass die Impfung vor Ansteckung und schweren bzw. tödlichen Verläufen schützt“, so Bachmann. Ein wesentlicher Beleg dafür sei die niedrige Auslastung der Intensivkapazitäten mit COVID-19 Fällen in den saarländischen Krankenhäusern. Auch im Bereich der Pflegeeinrichtungen sei die aktuelle Situation „entspannt“.