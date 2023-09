Sämtliche Beschwerden abgelehnt Saar-Verfassungsgericht erklärt Landtagswahl für gültig – und macht Andeutung zur Fünf-Prozent-Hürde

Damit knüpft das höchste saarländische Gericht an seine bisherige Rechtsprechung an. Bereits 2011 hatte es dem Landtag aufgetragen zu prüfen, ob die Fünf-Prozent-Hürde noch gerechtfertigt ist. Es stelle sich die Frage, ob die Sorge vor einer Parteienzersplitterung und um die Funktionsfähigkeit des Parlaments auch heute noch als ein sachlich zwingender Grund für einen so weitreichenden Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit der Parteien gelten könne, schrieben die Richter damals in ihr Urteil.