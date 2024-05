Sondersitzung Hochwasser-Hilfen mit neuen Schulden? Streit um Finanzierung im saarländischen Landtag

Beim Klatschen für die Hilfskräfte soll es nicht bleiben, sagte Rehlinger, die für die vom Hochwasser betroffenen Kommunen ein Hilfsprogramm ankündigte. So will die Landesregierung die Helferkosten der Kommunen zu 50 Prozent übernehmen und in jedem Landkreis ein Helferfest mit organisieren. Kern der Hilfen soll aber ein Sofortprogramm zur Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur vor Ort werden. Fünf bis sechs Millionen Euro aus Bedarfszuweisungen will das Land dafür zur Verfügung stellen. Darüber hinaus kündigte Rehlinger an, mit den Kommunen über eine finanzielle Beteiligung des Landes an kommunalen Hochwasserschutzprojekten zu reden. „Wir werden als Land auch bereit sein mitzuhelfen, selbst dort, wo wir nicht zuständig wären“, sagte Rehlinger konkret.