SPD und CDU setzen Änderungen durch, AfD dagegen Landtag streicht Begriff „Rasse“ aus Saar-Verfassung – zwei Staatsziele sind neu

Die Änderung der saarländischen Verfassung in drei Punkten war am Mittwochvormittag im Landtag noch gar nicht final beschlossen, da deutete sich schon die nächste Änderung an: SPD- und CDU-Fraktion sprachen sich in der Debatte dafür aus, eine Klausel gegen Antisemitismus in die Verfassung aufzunehmen. Dies hatte Frank Matthias Hofmann, der Beauftragte der Evangelischen Kirchen für das Saarland, angeregt.