Es geht um 93 Millionen Euro Landtag will bald Schulden für Hochwasser-Hilfen im Saarland beschließen

Der Landtag wird in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am 11. September voraussichtlich den Nachtragshaushalt mit den Hochwasser-Hilfen beschließen und dafür per Beschluss feststellen, dass es sich bei dem Hochwasser um eine Naturkatastrophe gehandelt hat. Dies erlaubt der Landesregierung, die veranschlagten Ausgaben von 93 Millionen Euro für die Jahre 2024 und 2025 über Kredite zu finanzieren. Das Geld soll unter anderem dazu dienen, Schäden zu beseitigen, Soforthilfen zu zahlen und die Hochwasservorsorge und den Katastrophenschutz zu stärken.