„Wir stehen an der Seite Israels“ Präsidentin des Saar-Landtag lässt israelische Flagge hissen

Becker kündigte an, dass sie am Dienstag in Saarbrücken an einem Schweigemarsch für die Opfer des Terrors und der Gewalt teilnehmen werde. Am Montag brachte sie in in einem Gespräch mit der Vorstandsvorsitzenden der Synagogengemeinde Saar, Ricarda Kunger, die Trauer und das Mitgefühl des saarländischen Landtages für die Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel zum Ausdruck.