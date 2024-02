Landtag lässt AfD-Antrag zu AfD-Antrag zur „Remigration“ sorgt für heftige gegenseitige Vorwürfe von SPD und CDU

Saarbrücken · Der SPD-Fraktionsvorsitzende wollte verhindern, dass ein AfD-Antrag zur „Remigration“ in dieser Form auf die Tagesordnung kommt. Was die Landtagsverwaltung empfahl, in welcher kuriosen Konstellation der Antrag am Ende doch auf die Tagesordnung kam und warum sich SPD und CDU gegenseitig attackieren.

06.02.2024 , 18:47 Uhr

SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon ließ prüfen, ob ein AfD-Antrag verhindert werden kann. Foto: BeckerBredel

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Das Wort „Remigration“ ist nicht neu. Wissenschaftler benutzen es für die „Rückkehr in das Land, aus dem eine Person zuvor emigriert ist“ (Duden), auch die Bundesregierung hat es schon verwendet. Nun aber entzündet sich daran, wie Teile der AfD den Begriff umzudeuten versuchen, eine Debatte über den Umgang damit im Landtag.