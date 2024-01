Anstieg um 44 Prozent Warum braucht der Saar-Landtag heute deutlich mehr Personal als noch vor wenigen Jahren?

Es gab Zeiten im Landtag, in denen der Präsident ohne große Zuarbeit auskam. Als nach dem Amtsverlust von Hans Kasper (SPD) im Jahr 1999 die neue CDU-Mehrheit für den neuen Parlamentspräsidenten Hans Ley die Stelle eines Büroleiters schuf, lästerte Oppositionsführer Heiko Maas ein paar Monate später in der Haushaltsdebatte: „Wir fragen uns bis heute, was dieser tut. Vielleicht muss er die Speisekarte korrekturlesen.“ Die damalige CDU-Abgeordnete Annegret Kramp-Karrenbauer konterte: „Wir waren der einzige Landtag, der diesen Büroleiter nicht hatte.“