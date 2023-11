„Eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen“ Saarländischer Landtag für besseren Schutz von Frauen vor Gewalt – Kritik an AfD-Aussagen

Der Landtag will den Schutz von Frauen vor Gewalt verbessern. Das Parlament sprach sich am Mittwoch unter anderem dafür aus, Beratungs- und Betreuungsangebote für Opfer auszubauen und geschlechtsspezifische Gewalt deutschlandweit genauer, einschließlich der Tathintergründe, in der Polizeilichen Kriminalstatistik auszuweisen. 2022 registrierte die Polizei im Saarland 3178 Fälle häuslicher und sexualisierter Gewalt.