Nebeneinkünfte müssen ab erstem Euro offengelegt werden Abgeordnete des Saar-Landtags beschließen schärfere Transparenz-Regeln für sich selbst

Der Landtag hat am Mittwoch schärfere Transparenzregeln für seine 51 Abgeordneten beschlossen. Sie müssen ihre Nebeneinkünfte künftig vom ersten Euro an offenlegen. Bisher ist dies erst ab einer Grenze von 1000 Euro monatlich oder 10 000 Euro im Jahr vorgeschrieben – und auch nur gestaffelt in 21 Stufen, nicht als exakter Betrag. Für die Änderung der Geschäftsordnung, die SPD-, CDU- und AfD-Fraktion gemeinsam beantragt hatten, stimmten alle anwesenden Abgeordneten.