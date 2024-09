Große Einigkeit im Parlament Saar-Landtag beschließt Nachtragshaushalt – 93 Millionen Euro für Hochwasser-Folgen

„Wir haben gezeigt: Ein starker Staat ist in der Lage, Solidarität zu organisieren. Die Landesregierung ist in der Lage, Solidarität zu organisieren. Und das Parlament ist in der Lage, das konstruktiv zu begleiten“, sagte SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon in der Debatte, die parteiübergreifend von großem Respekt für die Leistungen der Helfer bei den rund 5000 Einsätzen an Pfingsten geprägt war.