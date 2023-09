Zuwendungen von bis zu 100.000 Euro möglich Saar-Landtag beschließt Entschädigungsfonds für Rassismus- und Terror-Opfer

Der Entschädigungsfonds entstehe auch vor dem Hintergrund des rassistischen Anschlags auf die Asylunterkunft in Saarlouis in der Nacht auf den 19. September 1991, bei der Samuel Yeboah starb. Er sei aber auch ein Signal in die Zukunft, sagte Kira Braun: „Die Fehler im bisherigen Umgang mit rassistischen Tagen werden wir nicht wiederholen.“