Drei Kommunen haben keinen Platz Saar-Landtag beschließt deutlichen Ausbau der Windkraft im Saarland

Saarbrücken · In den kommenden Jahren müssen die Städte und Gemeinden im Saarland mehr Flächen für den Ausbau der Windkraft ausweisen. Das hat der Landtag am Mittwoch beschlossen. Was das konkret bedeutet.

12.06.2024 , 11:07 Uhr

Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik