Nachtragshaushalt 2022 und Etat 2023 : Saar-Landtag beginnt mit Haushaltsberatungen – Auch Milliarden-Fonds Thema

Der Landtag berät am Mittwoch und Donnerstag erstmals den Nachtragshaushalt für 2022, mit dem die Grundlage für den Transformationsfonds geschaffen werden soll, und den Haushalt für das Jahr 2023. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Am Mittwoch und Donnerstag befasst sich der Landtag mit den Landesfinanzen für 2022 und 2023. Auch der Drei-Milliarden-Fonds ist Thema.

Der Landtag berät am Mittwoch und Donnerstag erstmals den Nachtragshaushalt für 2022, mit dem die Grundlage für den Transformationsfonds geschaffen werden soll, und den Haushalt für das Jahr 2023. Für den Transformationsfonds hat die Landesregierung beantragt, über zehn Jahre hinweg insgesamt drei Milliarden Euro an Krediten aufnehmen zu dürfen. Der Etat für 2023 ist – wie von der Schuldenbremse gefordert – in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und hat ein Volumen von 5,3 Milliarden Euro. Der Schuldenstand des Landes beläuft sich auf rund 14,7 Milliarden Euro.