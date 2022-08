„Es geht nicht um Gudzjer und Wohltaten“ : Saar-Landräte sauer auf Innenminister Jost wegen „Gudzjer“-Gedankenspielen

Foto: dpa/Oliver Berg

Saarbrücken Ein Gedankenspiel von Innenminister Reinhold Jost verärgert die Landräte im Saarland. Nicht nur an den Überlegungen an sich nehmen sie Anstoß, sondern auch an der Wortwahl des Ministers.