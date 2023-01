Landkreise sehen Probleme : Kritik an 49-Euro-Ticket auch aus dem Saarland: „Es wird an allen Ecken und Enden holpern“

Kritik an 49-Euro-Ticket auch aus dem Saarland: „Es wird an allen Ecken und Enden holpern“

Frankfurt am Main / St. Wendel Der Deutsche Landkreistag hat die Entscheidung, das 49-Euro-Ticket zum 1. Mai einzuführen, scharf kritisiert. Die Finanzierung des günstigen Monatstickets sei nach wie vor ungeklärt. Kritik kommt auch vom Vorsitzender des Saarländischen Landkreistages, Udo Recktenwald.

Der Deutsche Landkreistag hat die Entscheidung, ein 49-Euro-Ticket zum 1. Mai einzuführen, scharf kritisiert. „Es wird erst einmal in ganz Deutschland an allen Ecken und Enden holpern. An jeder Ecke wird nachgebessert werden müssen“, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager (CDU). Es sei „ein Treppenwitz unserer Marktwirtschaft, erst den Preis festzulegen und dann das Angebot dementsprechend zu ordnen“.

Der Bund habe den Verkehrsbetrieben zwar finanzielle Unterstützung für den Ausfall der Einnahmen zugesagt. Die Finanzierung sei aber nach wie vor ungewiss. Die Landkreise seien nicht gegen ein Deutschlandticket, das einfach und kundenfreundlich ist. Ein Billigticket löse aber die Probleme des Nahverkehrs nicht. Anstatt über größere Investitionen in den Nahverkehr zu reden, müsse nun darüber nachgedacht werden, wie ein 49-Euro-Ticket zu finanzieren sei. „Das ist eine absurde Situation, in die uns die Politik gebracht hat“, beklagte Sager.

Auch aus dem Saarland kommen kritische Stimmen zum 49-Euro-Ticket

Kritisch äußerte sich am Montag auch der Vorsitzende des Saarländischen Landkreistages (LKT), der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (CDU). Ein einfaches und auch günstiges Ticket für den ÖPNV einzuführen halte er für „ökologisch und verkehrspolitisch sinnvoll“, so Recktenwald vorweg. „Aber zuerst müssen wir doch die Infrastruktur und Grundlagen für einen guten ÖPNV schaffen. Danach können wir uns dann über einen attraktiven Ticketpreis unterhalten“, so der LKT-Vorsitzende. Bund und Länder seien das Thema grundsätzlich falsch herum angegangen. „Was nützt ein günstiges Ticket, wenn es - gerade im ländlichen Raum - keine Verbindungen gibt“, so Recktenwald.