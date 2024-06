Aufregung nach Medienbericht Zusammenarbeit mit der AfD? Co-Landesvorsitzende des BSW äußert sich

Bei der Co-Landesvorsitzenden des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), Astrid Schramm, stand am Montag das Telefon nicht mehr still. Die angeblich von ihr gegenüber Medien gemachte Aussage, das BSW schließe eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht aus, hat für größte Aufregung gesorgt. „Das habe ich nie so gesagt“, versichert Schramm auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir schließen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus, auch auf kommunaler Ebene“, betont sie.