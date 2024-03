233 Millionen Euro Wofür Saar-Kommunen das Geld aus dem Schulbauprogramm ausgeben sollen

Mit zweimonatiger Verzögerung hat die Landesregierung ihr im Herbst angekündigtes Schulbauprogramm gestartet. Der Ministerrat unter Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) beschloss am Dienstag bei einer Sitzung in Neunkirchen Förderrichtlinien für das Programm mit dem Namen „Baustein“. Das Akronym steht für „Bauliche Aufwertung und Umrüstung für Schulen in Technik, Effizienz, Innovation und Nachhaltigkeit“. Das auf fünf Jahre angelegte Programm umfasst 233 Millionen Euro und damit 27 Millionen Euro mehr als bislang geplant, weil auch das neue Startchancen-Programm von Bund und Land in das Landesschulbauprogramm integriert wurde.