Doppelhaushalt 2024/25 Land will in diesem Jahr 363 neue Stellen schaffen – diese Bereiche sollen profitieren

Die Landesregierung stockt die Zahl der Stellen in der Landesverwaltung in diesem Jahr um 363 und im nächsten Jahr um weitere 65 auf. Lässt man jene Stellen, die im Gegenzug wegfallen, unberücksichtigt, dann liegt das Plus bei 432 beziehungsweise 110. Das ergibt sich aus Zahlen des Finanzministeriums.