Verleihung des Titels Sanitätsrat : Saarländische Landesregierung ehrt Virologen Dr. Jürgen Rissland

Saarbrücken Der Homburger Virologe Dr. Jürgen Rissland ist von der saarländischen Landesregierung mit dem Ehrentitel Sanitätsrat ausgezeichnet worden. So begründet der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) die Auszeichnung.

In seiner Laudatio betonte Jung insbesondere die Bedeutung von Rissland in der Pandemiebekämpfung: „Dr. Jürgen Rissland hat sich durch seine Leistungen in besonderer Weise um das Saarland und seine Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht. Ich bin sicher, wenn wir die Saarländerinnen und Saarländer fragen würden, wen Sie als den Virologen in der Pandemie bezeichnen, würde sein Name fallen.“