Kosten steigen immer weiter : Verband warnt vor „Kosten-Tsunami“ bei der Pflege im Heim – rund 12 000 Bewohner im Saarland betroffen

Berlin/Saarbrücken Eine staatliche Kostenbremse sollte Pflegebedürftige beim Eigenbeitrag zur Heimpflege entlasten. Doch der Effekt verpufft, kritisieren Experten – und warnen vor noch extremeren Kostensteigerungen.

Trotz der am 1. Januar in Kraft getretenen Kostendämpfungsmaßnahmen der Bundesregierung müssen Pflegeheimbewohner in Deutschland immer höhere Beträge zuzahlen – auch die rund 12 000 Heimbewohner im Saarland. Wie aus einer am Mittwoch in Berlin vorgelegten Statistik des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) hervorgeht, lagen die Eigenanteile am 1. Juli – ohne Zuschläge – bei bundesweit durchschnittlich 2248 Euro im Monat. Am 1. Januar hatten sie noch 2179 Euro betragen. Die höchsten Eigenbeiträge waren in Baden-Württemberg mit 2619 Euro fällig. In Nordrhein-Westfalen waren es 2587 und im Saarland auf Platz drei 2537 Euro – 20 Euro mehr als vor der Reform zum 1. Januar. Inklusive der neuen Zuschüsse waren für saarländische Heimbewohner etwa im ersten Jahr 2483 Euro fällig.