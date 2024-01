Dokument erschwert Neubaugebiete Kommunen rebellieren gegen neue Bauland-Regel im Saarland

Die Städte und Gemeinden im Saarland fühlen sich durch den Entwurf von Innenminister Reinhold Jost (SPD) für einen neuen Landesentwicklungsplan (LEP) in ihrer Entwicklung zu sehr eingeengt. Sie fürchten zusätzliche Bürokratie und Kosten sowie zusätzliche Hürden für die Ausweisung von neuem Bauland. In einer Stellungnahme des Saarländischen Städte- und Gemeindetages (SSGT) ist die Rede von einem „Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung“, bei dem „sehr fraglich“ sei, ob er noch gerechtfertigt sein könne.