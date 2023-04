„Weitere Entlastungen nicht mehr leistbar“ Saar-Kommunen können sich mehr Geld vom Bund abschminken – Bürgermeister sauer

Saarbrücken · Die Entschuldung der Kommunen kommt vielleicht, aber weitere finanzielle Entlastungen will der Bund nicht mehr leisten. Er sieht sich in einer schlechteren Finanzlage als Länder und Kommunen. Was die Bürgermeister dazu sagen.

07.04.2023, 11:54 Uhr

Die 52 saarländischen Städte und Gemeinden können sich über eine mögliche Entschuldung durch den Bund hinaus keine Hoffnungen mehr auf weitere finanzielle Entlastungen aus Berlin machen. Foto: dpa/Marijan Murat

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Die 52 saarländischen Städte und Gemeinden können sich über eine mögliche Entschuldung durch den Bund hinaus keine Hoffnungen mehr auf weitere finanzielle Entlastungen aus Berlin machen. Auch das Land kann seine Hoffnungen auf zusätzliche Hilfen begraben. Das wird im aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums deutlich, einer Veröffentlichung, die bislang vor allem unter Fiskal-Nerds bekannt ist.