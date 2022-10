Kommentar zur medizinischen Versorgung : Trotz aller Probleme gibt es eine Top-Medizin im Saarland

Die medizinische Versorgung im Saarland ist top, findet SZ-Redakteur Martin Lindemann. Und das obwohl viele Ärzte kurz vor dem Ruhestand stehen.

Im Saarland sind 15 Prozent der Bevölkerung unter 18 Jahre alt, 25 Prozent über 65. Gegenüber dem Bundesschnitt wohnen im Saarland deutlich mehr ältere Menschen. Ihr Anteil wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Das wirkt sich auf die Gesundheit aus. Es müssen immer mehr Patienten mit langwierigen chronischen Erkrankungen versorgt werden. Sie sind in den Arztpraxen und Kliniken des Saarlandes gut aufgehoben.

Trotz Personalmangels - medizinische Versorgung sei ausgezeichnet

Doch derzeit kann man keinesfalls von gravierenden Engpässen in der ambulanten Versorgung sprechen. Im Krankenhausbereich schon gar nicht. Hier kritisieren Experten seit Jahren sogar ein Überangebot. Eine Umfrage der Techniker-Krankenkasse im Frühjahr hat gezeigt, dass Gesundheitspolitik für 87 Prozent der Saarländer ein Topthema ist. 94 Prozent der Bürger sind mit der Gesundheitsversorgung an der Saar „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“. Zurecht. Doch die Probleme nehmen zu: Personalmangel in der Pflege und bei den Ärzten, rapide steigende Kosten für die Gesundheitsversorgung, die zu Finanzlöchern bei den Krankenkassen führen, insbesondere im Saarland. Diese Schwierigkeiten zeichnen sich seit Jahrzehnten ab. Genauso lange wirkt die Politik planlos.