Liefer-Schwankungen : Saar-Ärzte warten zum Teil vergebens auf Impfstoff

Saarbrücken Die Impfkampagne schreitet voran. Aber saarländische Ärzte beklagen die unzuverlässige Belieferung mit Impfstoffen. Im Einzelfall könne das erhebliche Konsequenzen haben.

Den niedergelassenen Ärzten im Saarland machen weiterhin Lieferverzögerung bei Impfstoffen zu schaffen. Die zugesagten Mengen würden „regelhaft nicht eingehalten“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland, Joachim Meiser, am Dienstag vor Journalisten in Saarbrücken. In Einzelfällen blieben sogar versprochene Lieferungen für Zweitimpfungen aus. Dies sei besonders problematisch, weil sich damit die Frage nach der Gültigkeit der gesamten Impfung stelle – weil die zweite Dosis unter Umständen später, als es von der Ständigen Impfkommission empfohlen werde, erfolgen müsse. Meiser sprach von Fällen, in denen für morgens avisierte Lieferungen erst abends eintreffen, sodass Termine kurzfristig verschoben werden müssten. Hier sei der Pharmagroßhandel in der Pflicht. Die Belieferung der Praxen erfolgt nicht über die Bundesländer, sondern über einen separaten Logistikweg und einen bundesweiten Schlüssel unter Einbindung der Apotheken.