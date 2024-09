Diskussionen nach Gerichtsbeschluss Kippt der Landtag das Rauchverbot in saarländischen Spielhallen wieder?

Was sich nach dem Eil-Beschluss des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes zum strikten Rauchverbot in gewerblichen Spielhallen bereits angedeutet hatte, ist nun Gewissheit: In den rund 100 Spielhallen im Saarland darf – in abgetrennten Bereichen – wieder geraucht werden. Darüber hat das für die Glücksspielaufsicht zuständige Landesverwaltungsamt nun alle Spielhallen-Betreiber im Land informiert. Die vorläufige Regelung gilt bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren oder einer möglichen Gesetzesänderung.