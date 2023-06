Saar-Kripo und Justiz vor Herausforderung Schockierende Zunahme von Kinderpornografie im Saarland: Wie können Kinder geschützt werden?

Immer schwieriger wird es für die Ermittler, zwischen vielleicht nicht ganz so schlimmen und besonders gravierenden Fällen zu unterscheiden: Oft müssen Stunden oder Tage lang Bilder auf sichergestellten Computern und Smartphones auf kinderpornografische Inhalte und Folgetaten hin ausgewertet werden, bis hin zu vielen Überstunden und dabei erheblicher eigener psychischer Belastung der Polizisten und Juristen. Minister Jost kündigte in lobender Anerkennung dieser schwierigen Arbeit auf der Tagung an, den Kinderpornografie-Ermittlern eine sogenannte KiPo-Zulage von 150 Euro monatlich plus drei Tage Sonderurlaub zu gewähren. Dafür hatte sich einen Tag zuvor auch Saarlands CDU-Fraktionsvize Anja Wagner-Scheid in einer Presseerklärung stark gemacht.