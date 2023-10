Ungleichbehandlung bei Saar-Ärzten Wenn Privatversicherte im Saarland früher einen Arzttermin bekommen – ist das wirklich zulässig?

Wer kurzfristig einen Termin bei einem Facharzt sucht, hat mitunter schlechte Karten, jedenfalls wenn er gesetzlich versichert ist. Eine Fachärztin zum Beispiel bietet den nächsten Termin erst im Februar 2024 an – privat Versicherte können aber schon direkt am nächsten Tag in ihre Sprechstunde kommen. Ein Extrembeispiel, aber eine Differenzierung zwischen Kassenpatient und privat Versichertem wird in vielen Fällen vorgenommen, wie eine Recherche zeigt.