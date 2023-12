Bisher 13 Standorte „Es geht so nicht weiter“ – Saar-Kassenärzte wollen Bereitschaftspraxen deutlich zusammenstreichen

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) des Saarlandes will ihr Netz an Bereitschaftsdienstpraxen ab Januar 2025 deutlich ausdünnen. Die Vertreterversammlung der KV, also das Parlament der Kassenärzte, beauftragte den Vorstand am Mittwochabend damit, die Zahl der übers Wochenende und an Feiertagen geöffneten Praxen von derzeit 13 auf sechs zu halbieren. In jedem Landkreis soll es dann nur noch eine Bereitschaftsdienstpraxis geben. Welche Standorte schließen sollen, steht noch nicht fest.