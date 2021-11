Mitgliederversammlung in Blieskastel : AfD wählt Kai Melling zum Spitzenkandidaten

Rund 140 Mitglieder der Saar-AfD waren nach Blieskastel gekommen, um die Liste für die Landtagswahl aufzustellen. Platz eins sicherte sich Generalsekretär Kai Melling (Mitte). Foto: BeckerBredel

Blieskastel Generalsekretär Kai Melling wird die Saar-AfD in den Landtagswahlkampf führen. Bei der anschließenden Aufstellung des Listenplatzes zwei brach unter den Parteimitgliedern Chaos aus.

l „Das kann ich nüchtern nicht mehr ertragen“, meinte ein Mann, der sich gerade an der Bar ein Glas Weißwein geholt hatte und zu seinem Platz am Tisch zurückkehrte. Ob er es ernst oder ironisch meinte, wird wohl nur er wissen, doch der Spruch sagte einiges aus über die Stimmung bei der Landeswahlversammlung der saarländischen AfD in Blieskastel am gestrigen Sonntag.

Dabei waren die ersten Stunden der Veranstaltung, bei der die Liste für die Landtagswahl im März aufgestellt werden sollte, relativ reibungslos verlaufen. Nachdem Landesvize Lutz Hecker Anfang der Woche von allen Ämtern zurückgetreten war, hatten mit Carsten Becker, Kai Melling, Dieter Müller und Edgar Huber vier Kandidaten ihren Hut in den Ring für die Spitzenkandidatur geworfen. Die beiden letzteren schieden nach dem ersten Wahlgang aus. Mit 70 gegen 64 Stimmen wählten die meisten Parteimitglieder dann in der Stichwahl den aktuellen Generalsekretär Kai Melling. „Ich kann Wahlkampf, ich kann anpacken“, hatte Melling in seiner Bewerbungsrede um den Listenplatz eins gesagt und gleich angekündigt: „Die AfD wird im saarländischen Landtag die einzige echte Opposition sein.“ Im Fokus seiner Rede wetterte er gegen die Corona-Maßnahmen. Diese seien „absurd“ und würden zeigen, wie es sich lebe in einem Land, das „von der Pharma-Industrie regiert wird“. Das wurde von seinen Anhängern mit Applaus quittiert. Dabei teilte er auch gegen die Landesregierung aus. „Mit seiner Corona-Politik schafft es Tobias Hans zwar in manche Talks-Show, den Menschen im Land hilft sie aber kein Stück“, so Melling. Dass sich Innenminister Bouillon selbst angesteckt habe, zeige, dass sich die Regierung nicht mal selbst gegen Corona schützen könne.

Darüber hinaus kritisierte Melling, dass Flüchtlinge ihr Herkunftsland per Eidesstatt versichern könnten, ohne Papiere vorzulegen, während Weihnachtsmarktbesucher ihren Impfstatus darlegen müssten. „Jeder Weihnachtsmarkt ist besser gesichert als die europäischen Außengrenzen“, so der 52-Jährige. Zum Schluss appellierte er an die Versammlung, die internen Querelen beizulegen.

Spätestens bei der Wahl zum Listenplatz zwei war klar, dass dieser Appell nicht bei jedem der rund 140 Anwesenden gefruchtet hatte. Auch hier kam es zu einer Stichwahl zwischen Partei-Vize Christoph Schaufert und Boris Huebner. Letzterer landete mit 64 zu 62 Stimmen knapp vor Schaufert. Doch das wollten viele Versammlungsteilnehmer nicht akzeptieren. Sie hätten die Abstimmung verpasst, weil sie davor rausgegangen waren und hätten es nicht mehr rechtzeitig in die Halle geschafft, bevor die Türen für die Dauer der Abstimmung geschlossen worden waren. Die anderen wiederum sahen darin keinen Grund, die Abstimmung nicht anzuerkennen.