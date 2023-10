Kürzungen der Gelder für ländlichen Raum Saarland wehrt sich im Bundesrat gegen Ampel-Pläne

Der Bundesrat stimmte am Freitag einem Antrag des Saarlandes einstimmig zu, in dem der Bund aufgefordert wird, die Kürzungen zurückzunehmen. „Als Folge der Kürzungen wären elementar wichtige und zentrale Maßnahmen für den ländlichen Raum in ihrer Umsetzung gefährdet; die Erreichung des Ziels gleichwertiger Lebensverhältnisse geriete in Gefahr“, heißt es in der Entschließung.