Angriff am „Blauen Montag“ „Falsche Tatsachenbehauptung“ – Jusos drohen AfD Saar mit juristischen Schritten

Die saarländischen Jusos erwägen juristische Schritte gegen die AfD Saar, sollte die Partei an einer Darstellung in den sozialen Medien festhalten. Hintergrund ist ein Vorfall beim „Blauen Montag“ der AfD am 19. Februar. Die Partei hatte die Kundgebung in ihrer Geschäftsstelle in der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken abhalten müssen, nachdem sie mehrere Lokalitäten nicht nutzen durfte (die SZ berichtete).