Junge Klima-Aktivisten machen mobil : Angst um die Zukunft: Das Saarland am Pranger – Jugendliche ziehen vors Bundesverfassungsgericht

Das Wirtschaftsministerium, das auch für Energie zuständig ist, sieht das Saarland beim Klimaschutz auf dem richtigen Weg. Man sei bundesweit spitze bei produzierter Windenergie in Relation zur Landesfläche. Mit dem schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung weise das Land nur noch ein Achtel des CO 2 -Ausstoßes im Vergleich zu 2016 auf – das entspreche einer Reduktion von ungefähr fünf Millionen Tonnen CO 2 . Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch sei seit 2008 von fünf auf 20 Prozent gestiegen. Beim Energiesektor habe das Saarland seit 2010 eine CO 2 -Einsparung von 28 Prozent erreicht. Die kürzlich vorgestellten Pläne würden eine Einsparung von weiteren zwölf Prozent bis 2030 bedeuten. Weitere Bausteine seien der Verkehrsentwicklungsplan, Maßnahmen für mehr Energieeffizienz und die Transformation der Stahlindustrie.