Neuer Landesentwicklungsplan sorgt für Ärger Jost wehrt sich im Neubau-Streit: „Das ist Quatsch und an den Haaren herbeigezogen“

Interview | Saarbrücken · Bauminister Reinhold Jost will verhindern, dass die Gemeinden immer weiter in die Breite wachsen. Im SZ-Interview erklärt er, unter welchen Bedingungen künftig noch Neubaugebiete möglich sein sollen – und warum er nicht an die Zukunft des frei stehenden Einfamilienhauses glaubt.

26.01.2024 , 20:00 Uhr

Innenminister Reinhold Jost (SPD) will auch künftig Neubaugebiete ermöglichen, aber nur unter engen Voraussetzungen. Foto: BeckerBredel

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Der Entwurf der Landesregierung für einen neuen Landesentwicklungsplan (LEP) soll in diesem Jahr beschlossen werden. Er regelt unter anderem, unter welchen Voraussetzungen Gemeinden im Saarland künftig Neubaugebiete ausweisen dürfen. Das Thema spielt auch im Kommunalwahlkampf eine Rolle.