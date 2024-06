Landesvorstand hatte ihm die weitere Betätigung untersagt Josef Dörr erkämpft sich Amt in der saarländischen AfD zurück – im fünften Wahlgang

Saarbrücken · Josef Dörr bleibt ein wichtiger Akteur in der saarländischen AfD. Der 85-Jährige setzte sich in einer Kampfabstimmung für ein Spitzenamt in seinem Kreisverband durch – allerdings erst im fünften Wahlgang.

04.06.2024 , 13:36 Uhr

Josef Dörr bleibt Vorsitzender seines Heimat-Kreisverbandes. Foto: BeckerBredel

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik