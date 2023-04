Jorgo Chatzimarkakis wirbt für Energiewende „Wir sind nicht in der Champagner-Ecke“ – Wie ein Wahlsaarländer in Brüssel zum Mr. Wasserstoff wird

Es zischt hinter der Zapfwand. Gerade hat Jorgo Chatzimarkakis seinen Hyundai Nexo an die Wasserstofftankstelle des Brüsseler Stadtteils Zaventem gesteuert. Verblüfft stellt er fest, dass er warten muss. Vor ihm tankt noch ein Wasserstoffkunde. Das ist selten. Denn Chatzimarkakis Auto ist eines von zehntausend Exemplaren dieses Modells – weltweit. Und der 56-Jährige ist einer von 35 000. So viele Lobbyisten versuchen, die Politik in Europas Hauptstadt zu beeinflussen. Der Deutsch-Grieche und Saarländer als Chef von Hydrogen Europe, dem Zusammenschluss von über 400 Firmen, die heute schon Geld mit dem zu machen versuchen, was morgen für emissionsfreies Wirtschaften, Wohnen und Fahren stehen soll. Chatzimarkakis ist Mr. Wasserstoff.