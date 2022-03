Rund zwei Wochen vor der Landtagswahl : Zwei prominente Parteiaustritte bei der Saar-Linken

Saarbrücken Kurz vor der Landtagswahl im Saarland treten mit Jochen Flackus und Volker Schneider zwei prominente Parteimitglieder aus der Linkspartei aus. Man könne ein System aus „Manipulationen und Betrügereien“ nicht mehr unterstützen, teilen die beiden in Bezug auf den Streit mit Landesparteichef Thomas Lutze mit.

Der Streit bei den Saar-Linken hat weitere Konsequenzen: Am heutigen Freitag wurde bekannt, dass der parlamentarische Geschäftsführer Jochen Flackus und der frühere saarländische Bundestagsabgeordnete Volker Schneider ihren Parteiaustritt erklärt haben. Das berichtet der Saarländische Rundfunk (SR).

„Niemand ist so naiv“: Linksfraktion im Saar-Landtag sieht Parteichef Lutze keineswegs entlastet

Verdacht der Urkundenfälschung : „Niemand ist so naiv“: Linksfraktion im Saar-Landtag sieht Parteichef Lutze keineswegs entlastet

„Absurd und fehlerhaft“: Linke im Landtag geht Staatsanwaltschaft an – doch die kontert

Vorwurf der Manipulation bei Saar-Linken : „Absurd und fehlerhaft“: Linke im Landtag geht Staatsanwaltschaft an – doch die kontert

In einer gemeinsamen Erklärung der beiden 67-Jährigen kritisieren sie laut SR ein System aus „Manipulation und Betrügereien“ unter Landesparteichef Thomas Lutze. Der Bundespartei seien die gefälschten Mitgliederlisten und Parteitage mit gekauften Lutze-Mehrheiten bekannt, unternommen wurde allerdings nichts, so der Vorwurf von Flackus und Schneider. Flackus habe der Bundesparteivorsitzenden Janine Wissler auch eine E-Mail in der Sache geschrieben – aber nie Antwort erhalten.