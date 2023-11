Bürgerrat-Pläne Jetzt sollen per Los ermittelte Saarländer über Klimaschutz beraten

Der saarländische Landtag will erstmals in seiner Geschichte per Los ausgewählte Bürgerinnen und Bürger in seine Entscheidungen einbeziehen. Dazu werden die Abgeordneten am Mittwoch die Einsetzung eines Bürgerrates zum Thema „Klimaschutz im Saarland“ beschließen. Neun Monate soll der Bürgerrat Zeit haben, um Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, die anschließend vom Landtag diskutiert und beraten werden sollen.