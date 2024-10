Rehlinger bei Verkündung in Paris Saarland ist jetzt Mitglied in frankophoner Organisation OIF

Die Entscheidung des Beitritts wertete Rehlinger als international sichtbares Signal für die große Bedeutung der französischen Sprache und frankophonen Kultur im Saarland. „Dass wir das französischste aller Bundesländer sind, ist keine leere Worthülse“, sagte sie in der französischen Hauptstadt. Dies habe man den Vertretern der OIF in den vergangenen Wochen und Monaten seit dem Beitrittsgesuch an vielen Stellen zeigen können.