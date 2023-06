Ärzte fordern gesetzliche Regelung Ist das Saarland auf Hitzeschutz seiner Bürger kaum vorbereitet?

Im Saarland mussten in den vergangenen Jahren wegen hitzebedingter Beschwerden, vor allem Flüssigkeitsmangel, deutlich mehr Patienten in den Krankenhäusern behandelt werden. Die Zahl lag im vergangenen Jahr 60 Prozent höher als im Jahr 2017, zeigt eine aktuelle Analyse der IKK Südwest. Hochgerechnet auf alle Saarländer wurden 2022 rund 3500 Hitzeopfer in die Kliniken eingeliefert. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts für den Zeitraum der vergangenen 15 Jahre erleiden im Saarland jährlich 60 Personen den Hitzetod, in der Regel wegen Herz-Kreislauf-Versagens.