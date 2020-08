Kostenpflichtiger Inhalt: Vorhaben von Justiz- und Bauministerium : Land investiert 20 Millionen in Sicherheit der JVA Ottweiler

Ottweiler Das Saarland investiert rund 20 Millionen Euro in die Sicherheit der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Ottweiler. Mehr als 800 000 Euro wurden bereits in die Erneuerung der Zaunsicherung und eine Videoüberwachungsanlage investiert, wie Justiz-Staatssekretär Roland Theis (CDU) am Montag mitteilte.